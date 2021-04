Covid-19 – Preoccupazione nelle scuole di Sant’Agata Militello, Torrenova, Tortorici e Sant’Angelo

162 i nuovi casi di Covid registrati ieri nella provincia di Messina e la situazione contagi preoccupa in diversi centri della zona tirrenico-nebroidea.

A Sant’Agata Militello un’ordinanza del sindaco Mancuso ha disposto la sospensione dell’attività didattica in presenza di tutte le scuole superiori santagatesi, a partire da oggi, lunedì 12 aprile, e fino a nuova disposizione. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della rilevata positività di quattro studenti del Liceo “Sciascia Fermi” e di uno dell’ITIS “Torricelli”. Nessun caso è stato riscontrato all’ITET “Tomasi di Lampedusa”, ma in considerazione del fatto che la grande maggioranza degli studenti risiede in comuni diversi e utilizza gli stessi trasporti pubblici si è ritenuto di interrompere le attività in tutti e tre gli istituti.

Resteranno chiuse invece, per tutta la settimana, le scuole di Torrenova. Sono 4 i positivi al tampone molecolare, a cui si aggiungono 2 persone positive al rapido, mentre sono 42 i soggetti posti in isolamento dal sindaco Salvatore Castrovinci. I casi di positività al Covid riscontrati nel comune tirrenico, infatti, riguardano anche alcuni studenti delle scuole torrenovesi. Così per la giornata di domani è stato allestito un drive-in che servirà ad eseguire i test sui contatti tra cui i compagni di classe.

Scuole chiuse da oggi fino a mercoledì 14 aprile, invece, a Sant’Angelo di Brolo. Il Sindaco Cortolillo ha comunicato che sono due le persone risultate positive al test rapido. Considerato che i potrebbero coinvolgere la popolazione scolastica, sono state chiuse le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio santangiolese.

A Tortorici sono risultate positive una bambina della scuola dell’infanzia ed una insegnante della scuola media. Tutti i contatti sono stati posti in isolamento e saranno sottoposti a tampone.

Dati ancora in crescita, invece, a Barcellona Pozzo di Gotto, che è in zona rossa dallo scorso 8 aprile e lo sarà fino a giovedì 22. Nonostante le 11 guarigioni, il numero complessivo dei cittadini positivi al Covid-19 sale a 267, di cui 7 sono ricoverati in ospedale.

4 in più, invece, i nuovi positivi a Milazzo, dove il totale sale a 151.