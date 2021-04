Coronavirus – S. Marco d’Alunzio, 7 gli attuali positivi. Scuole chiuse per precauzione

Sono 3 i nuovi casi di positività al coronavirus accertati con test rapido oggi a S. Marco d’Alunzio, che fanno salire a sette il numero dei contagi ufficiali.

Lo comunica l’amministrazione comunale aluntina, con una nota di aggiornamento via social.

Diverse le disposizioni di isolamento/quarantena emanate nella giornata di oggi dalle autorità preposte, tra le quali, oltre ai soggetti contagiati ed ai loro contatti stretti, ci sono anche quelle relative ai nuclei familiari di altre 2 persone che hanno manifestato i sintomi e per i quali non è ancora stato eseguito il test.

“Il medico di base, coadiuvato dai funzionari di Polizia Municipale, ha disposto l’isolamento di tutti i contatti stretti dei soggetti positivi. Con ordinanza pubblicata nel pomeriggio di oggi 12 aprile 2021, il Sindaco ha inoltre disposto, in via precauzionale, la chiusura di tutte le scuole locali fino al 15 aprile compreso, in attesa dei risultati di ulteriori test sui soggetti venuti a contatto con i positivi.” si legge nella nota.

“Finora, grazie alla volontà del Sindaco, agli sforzi e all’impegno del personale scolastico, della Dirigente, degli alunni e delle famiglie, è stata garantita in sicurezza la continuità della didattica in presenza, alla quale auspichiamo di tornare al più presto.”

“Ora più che mai è importante rispettare le regole, non sottovalutando il rischio al quale la nostra comunità è attualmente esposta. Confidiamo, come sempre, nella collaborazione e nel senso civico di tutti gli Aluntini. Ai soggetti in isolamento ricordiamo che è loro richiesto di non uscire per alcuna ragione, evitando qualsiasi contatto al di fuori del proprio nucleo familiare.” conclude l’amminiatrazione.