Tortorici – Insegnante del “Nello Lombardo” positiva, cinque classi in quarantena

Una insegnante della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Tortorici, ha comunicato ieri alla dirigente dell’Istituto, di essere risultata positiva al Sars-Cov-2 dopo aver effettuato il test del tampone rapido antigienico, per aver accusato alcuni sintomi riconducibili al Coronavirus.

L’insegnante ha avuto contatti con le classi 1A, 2A, 3A, 1B e 3B, oltre che con alcuni colleghi.

Gli alunni delle classi interessate sono poste in quarantena domiciliare e per loro sarà attivata dalla dirigente dell’Istituto, la didattica a distanza.

Anche per loro, come per i bimbi della scuola dell’infanzia già in quarantena da ieri per il caso di positività di una bambina, l’USCA programmerà i tamponi molecolari di verifica.