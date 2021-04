Torrenova, incidente stradale sulla via Mazzini. Ferito un ciclista

Intorno alle 17 di oggi un incidente stradale si è verificato all’incrocio tra la via Mazzini e la via Meli a Torrenova

Per cause un corso di accertamento una Fiat Punto, condotta da un uomo di Torrenova, che dalla via Meli si stava immettendo sulla via Mazzini, svoltando in direzione Palermo, ha travolto un 42enne di origini rumene.

Il ciclista è stato scaraventato a terra. Per lui sono scattati i soccorsi dei sanitari del 118,che sono giunti sul posto con un’ambulanza. Il 42enne è stato trasportato in ospedale a S. Agata di Militello, per gli accertamenti del caso.

Sul posto i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di S. Agata di Militello per i rilievi.