Covid-19 – Sono 1.120 i nuovi casi oggi in Sicilia, di cui 162 nel messinese. Stabili i ricoveri

Sono 1.120 i nuovi casi di Covid-19 che emergono dal bollettino emesso oggi, 11 aprile, dal Ministero della Salute, a fronte di 7.447 tamponi molecolari processati.

Numeri in calo rispetto a ieri, quando i nuovi positivi erano stati oltre 1.229, ma con quasi duemila tamponi in più (9.222). Dati che contribuiscono a far crescere il tasso di positività, che passa dal 13,3% di ieri al 15%.

Tenendo conto anche dei test rapidi, da cui però nel bollettino non emerge nessun positivo, l’incidenza scende al 6,8%. La Sicilia oggi è sesta, tra le regioni italiane, per numero di contagi giornalieri.

9 le persone positive al Covid-19 decedute oggi nell’isola, in calo rispetto a ieri, quando erano stati 14 i decessi. Le persone guarite invece sono 331.

Tre persone in più, rispetto a ieri, sono ricoverate in ospedale: adesso sono 1.319, di cui 171 in terapia intensiva (7 in più di ieri, con 14 ingressi del giorno).

431 contagi, più di un terzo di quelli dell’intera regione, si è registrato nella provincia di Palermo. La provincia di Messina è seconda per numero di nuovi casi giornalieri, sono 162. In tripla cifra anche Siracusa e Catania, rispettivamente con 142 e 112 contagi. Poi 66 ad Agrigento, 65 a Trapani, 64 a Ragusa. 49 a Caltanissetta e 29 infine ad Enna.

In Italia:

Contagi in lieve discesa anche nel resto d’Italia: sono 15.746 i nuovi casi. 331 le vittime del giorno nella nostra nazione.