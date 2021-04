Coronavirus – Torrenova, 4 i casi accertati con test molecolare. Al via lo screening con i tamponi molecolari

Sono 4 le persone risultate positive al test molecolare per il coronavirus a Torrenova, a cui si aggiungono 2 persone positive al rapido, per le quali si è in attesa di riscontro con tampone molecolare. Sono, invece, 42 le persone poste in isolamento/quarantena.

Lo ha annunciato il sindaco Salvatore Castrovinci, questa sera, con il consueto aggiornamento via social.

“Purtroppo, i tamponi del nucleo familiare, composto da 4 persone, che ha avuto il contatto con un soggetto positivo hanno dato esito positivo. Pertanto, si è deciso, insieme all’Usca Nebrodi, che ringrazio per la pronta collaborazione, di allestire un drive in nel nostro comune ed eseguire i tamponi molecolari a tutti i contatti stretti della suddetta famiglia.

“Purtroppo, mi rendo conto che, nonostante gli sforzi da parte di tutti, le notizie che vengono da tutto il territorio non sono confortanti ed è chiaro ormai che c’è l’esigenza di un cambio di passo non solo nella somministrazione dei vaccini, ma anche nel protocollo sanitario che sicuramente non aiuta il contenimento del virus.” scrive Castrovinci.

“Molto presto farò una diretta Facebook ed emetterò una nuova ordinanza sindacale perché sono stanco di vedere le attività chiuse e il silenzio assordante della politica che ancora non comprende che con questo sistema di tracciamento e di quarantena il virus non si potrà mai fermare e se, dopo un anno, siamo ancora qui a contare i positivi non ci vuole uno scienziato per capire che qualcosa non va.” annuncia Castrovinci.