Basket – Torrenova tenta la rimonta dal -19, ma alla fine viene sconfitta da Cremona per 71-77

La Fidelia Torrenova viene battuta 71-77 dalla Juvi Cremona nella quarta giornata della Seconda Fase del Girone B del campionato di Serie B.

La squadra di coach Bartocci gioca un brutto primo tempo, chiudendo sotto di 19 lunghezze anche per merito di un’irreale Antrops da 6/8 da 3 (chiuderà con 7/11 dalla lunga distanza), poi nel secondo tempo arriva fino al -2, ma la stanchezza e la poca lucidità nel finale la condannano alla sconfitta.

Non bastano i 16 punti di Di Viccaro, la doppia doppia di Gloria da 15 punti e 13 rimbalzi, i 14 punti di Galipò ed i 12 Lasagni.

Percentuali irreali nel primo tempo della Juvi Cremona, che trova in Antrops un cecchino vecchio stampo che le permette di sentenziare fin dalla palla a due la Cestistica. Per Torrenova, invece, un ottimo inizio di Galipò che risponde inizialmente colpo su colpo, poi dal 11-15 arriva il break ospite che porta tutti sul 13-27 al 10’.

Nel secondo parziale il copione è identico: ci prova Lasagni con un 5-0 che riporta Torrenova al -8, ma Cremona risponde ancora con un infallibile Antrops e le altre bombe di Milovanovikj, Bona e Masciarelli. Alla pausa lunga, così, è 32-51.

Galipò e Gloria in avvio di secondo tempo provano a far rientrare la Fidelia ma Cremona risponde colpo su colpo rimettendo 19 lunghezze di distacco. Torrenova però non vuole saperne di mollare e con Di Viccaro e Perin torna in partita chiudendo il terzo parziale sul 51-61.

Nell’ultimo quarto Cremona è in difficolta e, canestro su canestro, Gloria e Lasagni trovano canestri pesanti. È ancora il 69 della Cestistica a del -2, 67-79, ma un superlativo Antrops trova la bomba che di fatto indirizza la gara definitivamente. Perché Perin riporta dalla lunetta al 71-73 la Fidelia, ma i liberi di Milovanovikj e una palla persa in zona offensiva chiudono la gara

Fidelia Torrenova – Ferraroni Juvi Cremona 71-77 (14-27, 32-51, 51-61).

Fidelia Torrenova: Di Viccaro 16 (4/4, 2/11), Gloria 15 (7/9 da 2), Galipò 14 (3/4, 1/3), Lasagni 12 (3/4, 1/6), Perin 10 (1/1, 2/5), Bolletta 2 (1/3), Mazzullo 1, Ferrarotto 1, Klanskis, Romagnolo ne, Saccone ne. Coach: Bartocci.

Ferraroni Juvi Cremona: Antrops 23 (0/2, 7/11), Milovanovikj 12 (3/3, 2/4), Bona 11 (1/5, 2/2), Varaschin 9 (3/7, 0/1), Klyuchnyk 8 (4/5, 0/1), Masciarelli 7 (1/4, 1/3), Vacchelli 3 (1/2 da 3), Mercante 2 (1/4, 0/2), Crescenzi 2 (1/1, 0/1), Giulietti ne, Bonavida ne. Coach: Crotti.