Covid-19 – S. Angelo di Brolo, 2 positivi al test rapido. Scuole chiuse dal 12 al 14 aprile

Con una nota il Sindaco di S. Angelo di Brolo, Francesco Paolo Cortolillo, ha comunicato che oggi sono risultate positive al test rapido due persone, che già si trovano in isolamento obbligatorio.

Considerati i contatti dei due oggetti positivi al Covid-19 che potrebbero coinvolgere la popolazione scolastica, nella giornata di domani sarà emessa apposita ordinanza per la chiusura dal 12 al 14 aprile 2021, in via precauzionale, di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio santangiolese.

“Visto il considerevole aumento dei contagi in Sicilia e il diffondersi del virus e delle sue varianti nei Comuni limitrofi è indispensabile che ciascuno osservi rigidamente tutte le regole e dimostri grande senso di responsabilità, collaborando con le Autorità preposte ai controlli, al fine di tutelare la salute pubblica.” Si legge nelle nota “E’ assolutamente necessario, altresì, usare la massima prudenza e tutte le precauzioni possibili per salvaguardare se stessi e gli altri. Di fondamentale importanza continuano ad essere la limitazione dei contatti sociali per evitare assembramenti, il distanziamento, il costante utilizzo della mascherina e il lavaggio frequente delle mani.

Come sempre, la cittadinanza sarà informata costantemente sugli eventuali e ulteriori sviluppi della vicenda.”