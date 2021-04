Coronavirus – S. Agata Militello, scuole superiori chiuse dal 12 aprile

Con ordinanza sindacale firmata nella serata di sabato, è stata disposta la sospensione temporanea e in via precauzionale dell’attività didattica in presenza di tutti gli istituti scolastici superiori di Sant’Agata Militello, a partire da lunedì 12 aprile. Lo ha annunciato il sindaco Bruno Mancuso.

Il provvedimento, in vigore fino a nuova disposizione, si è reso necessario a seguito della rilevata positività ai test rapidi e molecolari da parte di quattro studenti frequentanti l’istituto “Sciascia Fermi” e la positività al test rapido di uno studente dell’ITIS “Torricelli” di Sant’Agata di Militello.

Sentiti i dirigenti scolastici e in considerazione del fatto che la grande maggioranza degli studenti risiede in comuni diversi e anche distanti dalla sede scolastica, per cui si utilizzano i trasporti pubblici determinando oggettive difficoltà nei tracciamenti dei contatti, e visto il parere favorevole dell’Asp di Messina, distretto di Sant’Agata Militello, che ha ritenute valide e reali le motivazioni al fine di circoscrivere i contagi, è stato dunque deciso di interrompere temporaneamente l’attività scolastica in presenza negli istituti statali superiori “Sciascia Fermi”, “E. Torricelli” e “G. Tomasi di Lampedusa” di Sant’Agata di Militello.

I dirigenti scolastici sono stati quindi invitati a disporre la sanificazione dei locali prima della ripresa dell’attività didattica in presenza.