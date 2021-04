Alcara Li Fusi, vettura va a fuoco nella notte. Grande spavento, ma nessun ferito

Solo un grande spavento per i residenti del quartiere S. Giovanni, ad Alcara Li Fusi, dove questa notte, intorno alle 3:00, una Fiat Panda ha preso fuoco. Le fiamme, che si sono propagate attorno alla vettura, hanno lambito anche un’abitazione vicina, senza, fortunatamente causare gravi danni alla struttura.

Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di S. Agata di Militello è intervenuta, mettendo in sicurezza il mezzo, che è andato completamente distrutto nel rogo. Non è stato necessario far evacuare i residenti dell’abitazione coinvolta. Sembra che il rogo sia scoppiato per cause accidentali, probabilmente un corto circuito.

Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione.