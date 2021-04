Sant’Agata Militello – 26 gli attuali positivi al Covid. Deceduto un 74enne

Sono 26 gli attuali positivi nel comune di Sant’Agata Militello, come riporta il sindaco Bruno Mancuso, di cui 2 positivi al test rapido. 2 le persone ricoverate, mentre sono 20 lwe persone in isolamento fiduciario per stretto contatto con soggetti positivi.

“Purtroppo è venuto a mancare uno dei pazienti ricoverati, deceduto nel reparto di terapia intensiva del policlinico di Messina. Aveva 74 anni ed affetto da patologie preesistenti. Siamo vicini ai familiari per il dolore che li ha colpiti.” scrive Mancuso.