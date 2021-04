Patti: via alla progettazione esecutiva dell’area di piazza Gramsci

Nell’area di piazza Gramsci, a Patti, chiamata anche piazza Stazione, un intervento restituirà la piena e sicura fruibilità della zona; lo si attende da oltre dieci anni e con una certa preoccupazione, soprattutto se si considera la sua classificazione R4, di alto rischio, che la caratterizza.

La struttura contro il dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, ha aggiudicato la progettazione esecutiva. A effettuare le indagini geologiche e i rilievi tecnici, secondo il responso degli uffici diretti da Maurizio Croce, in virtù di un ribasso pari al 54,7%, sarà un pool di professionisti coordinato dalla “Orion Progetti srls” di Capri Leone.

In questo sito, che si trova a nord est dell’abitato, negli ultimi anni si sono registrati scivolamenti del terreno e cedimenti delle pavimentazioni e dei muri di sostegno, senza considerare le lesioni a diversi edifici privati: una situazione di oggettivo pericolo per la pubblica incolumità, ma anche di forti disagi per i residenti.