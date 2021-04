Coronavirus – Tutta la provincia di Palermo in zona rossa

L’intera provincia di Palermo sarà zona rossa a partire da domenica 11 aprile. Lo ha deciso il governatore siciliano, Nello Musumeci, considerata la repentina evoluzione dei contagi e la diffusione delle varianti del Covid, in tutta la provincia. Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci questo pomeriggio ha firmato un’ordinanza che dispone la zona rossa in tutti i Comuni della Città metropolitana di Palermo. L’efficacia del provvedimento partirà da domenica 11 e cesserà giovedì 22 aprile.

Stesse restrizioni, così come richiesto dalle amministrazioni comunali e a seguito delle relazioni delle Asp, a Marsala in provincia di Trapani e a San Cataldo nel Nisseno. Anche in questo caso la durata delle prescrizioni andrà dall’11 al 22 aprile.