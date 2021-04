Coronavirus – Torrenova, 2 positivi al test rapido

Si attende l’esito dei test molecolari per delineare un quadro chiaro sulla situazione relativa alla diffusione del covid-19 a Torrenova. Con una nota il sindaco Salvatore Castrovinci ha aggiornato la cittadinanza, facendo anche chiarezza sui motivi che hanno determinato la chiusura delle scuole cittadine.

“Alla luce della chiusura delle scuole e’ doveroso relazionarvi su situazione contagi: siamo in attesa dei tamponi molecolari effettuati su un nucleo familiare di 4 componenti, due dei quali positivi al rapido.Si chiarisce che questi soggetti non hanno alcun legame con la scuola e non hanno avuto contatti con nessun residente del nostro paese e non ho dovuto emettere provvedimenti di isolamento. ” Spiega Castrovinci. “Siamo in attesa dei risultati dei tamponi molecolari effettuati su un nucleo familiare entrato in contatto con un soggetto positivo; da questi risultati dipenderanno eventuali altri tamponi su bambini frequentanti le nostre scuole. In merito al punto precedente in collaborazione con i medici di famiglia sono stati emessi 12 provvedimenti di isolamento e quarantena.”

‘E’ chiaro che dobbiamo tenere la guardia alta e cercare di limitare al massimo i contatti esterni al proprio nucleo familiare. Siamo in una fase veramente delicata e non possiamo buttare al vento i sacrifici di un anno, i nostri comportamenti devono essere responsabili perché incidono sulla vita di tutti e non possiamo permetterci di sbagliare.

Da lunedì, dalle ore 15.00, tutti gli studenti che frequentano le scuole di Torrenova ,presso il laboratorio Buongiorno in via Nazionale, possono gratuitamente sottoporsi al tampone rapido ed è chiaro che solo con uno screening di massa si può tornare a scuola in totale sicurezza.’