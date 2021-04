Coronavirus – Torrenova, scuole chiuse. Diversi casi di contatto con soggetti positivi

Con un avviso ai cittadini il sindaco di Torrenova, Salvatore Castrovinci ha annunciato la chiusura scuole di ogni ordine e grado, dopo che sono stati adottati, in collaborazione con i medici di famiglia, numerosi provvedimenti di isolamento nei confronti di cittadini del comune. Tra questi vi sono anche alunni che frequentano le scuole.

“Oggi, secondo le nuove disposizioni adottate dal Ministero della Salute per arginare il propagarsi delle varianti, la catena dei contatti va effettuata a ritroso di 14 giorni antecedenti alla comparsa di sintomi e i contatti da considerare sono ormai anche quei soggetti che abbiano avuto contatto anche inferiore a 15 minuti.” scrive il sindaco “inoltre, come comunicatomi dalla Dirigente, si trovano nelle stesse condizioni di isolamento alcuni docenti che risultano aver avuto contatti con soggetti positivi. E’ chiaro, dunque, che non possiamo perdere tempo. La situazione è, purtroppo, delicata e, come sempre, ho deciso di giocare d’anticipo anche sulla base della normativa che consente la chiusura delle scuole proprio in casi come questo.

Per questo, dopo aver sentito la Dirigente scolastica, le nostre scuole di ordine e grado, compreso l’asilo nido, rimarranno chiuse per i prossimi 10 giorni.

Invito, inoltre, tutti a voler fruire della convenzione che il Comune ha sottoscritto con il laboratorio di analisi sito in Torrenova e a far eseguire gratuitamente il test rapido ai bambini anche per garantire un rientro in sicurezza a scuola.” sollecita il primo cittadino.

Si attende ora di conoscere eventuali sviluppi della situazione.