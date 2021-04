Niente tampone per chi è entrato oggi in Sicilia: la Regione ha dimenticato di rinnovare l’ordinanza

Scadeva alla mezzanotte del 6 aprile l’ordinanza dello scorso 4 marzo, ed il rinnovo è arrivato solo nella serata di oggi, 7 aprile, con l’ordinanza che istituisce tre nuove zone rosse in Sicilia in vigore dal 9 aprile tre nuove zone rosse in Sicilia (Godrano, in provincia di Palermo, Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa e Ribera, in provincia di Agrigento), e conferma il protocollo per gli ingressi nell’Isola.

La Regione infatti ha “dimenticato” di rinnovare l’ordinanza che impone la registrazione al portale www.siciliacoronavirus.it e lo screening per chi entra in Sicilia, che in scadeva alla mezzanotte di ieri, e per un giorno dunque, il 7 aprile, c’è stato un vero e proprio “liberi tutti”.

Chi è entrato durante questo “buco” tra un provvedimento e l’altro, dunque, non ha l’obbligo né di registrarsi né di fare la quarantena prevista per 10 giorni per chi non esibisce un tampone molecolare negativo eseguito nelle ultime 48 ore prima della partenza o non vuole sottoporsi a test antigenico rapido all’arrivo.