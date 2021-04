Covid – 998 nuovi casi in Sicilia, aumentano i ricoverati. Soltanto 88 i guariti, 16 le vittime

998 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Numeri in deciso aumento rispetto a ieri, quando ne erano stati registrati 783, ma a fronte di un numero maggiore di tamponi molecolari processati: 8.168, contro i circa 5.000 del giorno precedente.

Tasso di positività che scende dunque al 12.2%, dopo il 14,8 di ieri. Tenendo conto anche dei test rapidi, da cui però nel bollettino non emerge nessun positivo, l’incidenza scende al 4%. La Sicilia oggi è settima, tra le regioni italiane, per numero di contagi giornalieri.

16 le vittime nelle ultime 24 ore, mentre i guariti del giorno sono solo 88.

40 in più, rispetto a ieri, i positivi al Covid ricoverati in ospedale: adesso sono 1.282. Di questi, 157 sono in terapia intensiva, 3 in meno rispetto a ieri.

Quasi il 40% dei contagi dell’intera regione si sono registrati nella provincia di Palermo. 396 i nuovi casi del giorno nel capoluogo palermitano, che è stato dichiarato zona rossa fino al 14 aprile. In tripla cifra anche Catania con 138, mentre Messina ne ha 88, così come Agrigento. Poi 87 ad Enna, 73 a Caltanissetta, 59 a Siracusa, 40 a Trapani e infine 29 a Ragusa.

In Italia:

Contagi in aumento anche nel resto d’Italia: sono 13.708 i nuovi casi. 627 invece, le vittime del giorno nella nostra nazione, uno dei dati più alti di sempre.