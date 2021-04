Sant’Agata Militello – 10 nuovi casi di Covid: 19 gli attuali positivi, 25 in quarantena

Situazione sostanzialmente stabile, a Sant’Agata Militello, per quanto riguarda il numero di positivi al Covid-19.

Dall’ultimo aggiornamento, risalente al 28 marzo, si registrano 10 nuove positività e 7 guarigioni.

Al momento i positivi al tampone molecolare sono 19, di cui 3 ricoverati in ospedale. Inoltre ulteriori 4 soggetti sono risultati positivi al test antigenico rapido e 25 persone sono in isolamento fiduciario per stretto contatto con soggetti positivi.

“Non ci sono stati comunicati nuovi casi di varianti, inglese o brasiliana – scrive il sindaco Bruno Mancuso sulla sua pagina Facebook –, e le scuole riapriranno tutte regolarmente con attività didattica in presenza, mentre prosegue la campagna vaccinale nel nostro ospedale, sperando che possa essere incrementata nei prossimi giorni”.