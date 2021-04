Orlandina Basket: domani alle 13:30 arriva Bergamo. Sfida decisiva in ottica classifica – VIDEO

Gara decisiva, domani alle 13:30 al PalaFantozzi, in diretta su Antenna del Mediterraneo.

L’Orlandina Basket affronta Bergamo in una sfida fondamentale in ottica classifica: i paladini devono assolutamente evitare le ultime due posizioni.

Con quattro punti in più sui lombardi, conquistando la vittoria nella gara di domani, i biancoazzurri potranno definitivamente staccare il biglietto per il girone blu, abbandonando lo spauracchio del girone nero (che potrebbe portare alla retrocessione diretta o in alternativa ai play-out).

Bergamo infatti, dopo la gara al PalaFantozzi, avrà da recuperare ben due partite contro Torino: vincere a Capo d’Orlando di 5 cinque punti – ribaltando dunque la differenza canestri – potrebbe consentire ai bergamaschi di superare i paladini in classifica vincendo una sola delle due partite contro la Reale Mutua.