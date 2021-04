Il comune di Librizzi ha ottenuto 500 mila euro per il recupero del bosco e la prevenzione dagli incendi

Il comune di Librizzi ha ottenuto 500 mila euro per il recupero del patrimonio boschivo nei bacini Portella Due Croci e Cerannuli-Acquitta. E’ stato inserito al 37° posto nella graduatoria definitiva dell’assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. L’intervento partirà a breve.

L’amministrazione guidata dal sindaco Renato Di Blasi, nell’ambito del programma di sviluppo rurale e prevenzione incendi della Regione, già nel 2017 si era attivata per partecipare ad un bando, firmando una convenzione con l’Esa.

Il progetto, come hanno riferito il vice sindaco Sara Giuffrè e l’assessore Franco Romagnolo, prevede una serie di interventi di recupero del patrimonio boschivo nei bacini Portella Due Croci e Cerannuli-Acquitta, caratterizzato da un leccieto unico per la sua caratterizzazione, poi la realizzazione di recinzioni, la pulizia del bosco e nuova piantumazione, la sistemazione dei sentieri naturalistici, delle piste frangifuoco e della strada d’accesso alla baita comunale, la realizzazione di una vasca d’accumulo di acque piovane finalizzato soprattutto al prelievo d’acqua in situazioni di emergenza sia con mezzi aerei che di terra, nonché la captazione di risorse idriche per l’alimentazione costante della stessa.

Il sindaco Renato Di Blasi si è detto soddisfatto per aver conseguito un finanziamento in un settore cui da subito l’amministrazione ha dedicato grande attenzione, quello ambientale e della prevenzione degli incendi. Il primo cittadino ha ringraziato anche i tecnici comunali Tindaro Falliano e Nino Di Perna e l’Esa.