S. Agata Militello: incidente autonomo sulla A/20. 4 persone lievemente ferite

È di 4 persone ferite, fortunatamente in modo non grave, il bilancio di un incidente stradale autonomo avvenuto nella tarda mattinata di oggi sull’autostrada A/20, dopo la galleria Telegrafo, nel territorio comunale di S. Agata di Militello, a poche centinaia di metri dallo svincolo autostradale.

Per cause in corso di accertamento una vettura, che viaggiava in direzione Palermo, ha perso aderenza con l’asfalto, impattando contro il guardrail.

Sul posto le ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti all’ospedale di S. Agata di Militello per gli accertamenti del caso e gli agenti della Polstrada di S. Agata Militello, coordinati dal comandante Massimiliano Fiasconaro.

Intervenute anche le squadre dei Vigili del Fuoco dei presidi del Cas di Brolo e S. Agata Militello. Al momento è in corso il ripristino della sede stradale.