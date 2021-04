Covid-19 – 1.015 i nuovi casi in Sicilia nel giorno di Pasqua. Cresce la pressione ospedaliera

Solo un nuovo caso in più, rispetto a ieri, ma con oltre duemila tamponi in meno: i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nel giorno di Pasqua sono stati 1.015, a fronte di 6.072 tamponi molecolari processati, secondo quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute.

Schizza al 16,7% il tasso di positività, che ieri era al 12,3%. Conteggiando anche i test rapidi eseguiti, dal quale però, nel bollettino, non emerge nessun caso di positività, l’incidenza scende al 5,6%.

I deceduti del giorno sono 21, in aumento rispetto a ieri, quando erano stati 14, mentre cresce di 73 unità il numero dei positivi al Covid ricoverati in ospedale, che adesso sono 1.127, di cui 153 in terapia intensiva (uno in più di ieri). Le persone guarite sono solo 67 e dunque il numero degli attuali positivi sale a 23.852.

Per quanto riguarda i dati relativi alle province, Palermo ancora in testa con 364 nuovi casi oggi. In tripla cifra anche Agrigento con 121, Ragusa con 116, Siracusa con 113 e Catania con 110. Poi 80 a Messina, 69 a Caltanissetta, 35 a Trapani e infine 7 ad Enna.

In Italia:

In Italia sono 18.025 i positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore (in calo rispetto a ieri, quando erano stati 21.261), secondo i dati del ministero della Salute. Sono invece 326 le vittime in un giorno (ieri 376).