Sant’Agata Militello – Violento sconto tra due auto nei pressi della Villa Falcone Borsellino, illesi i conducenti

Un violento incidente stradale si è verificato intorno alle 20.15 in contrada Giancola a Sant’Agata di Militello. Due auto, una Renault Modus e una Fiat Punto si sono scontrate nei pressi della Villa Falcone-Borsellino.

Fortunatamente illesi i due conducenti, entrambi di Sant’Agata Militello, mentre le auto sono andate completamente distrutte.

Sembrerebbe che la Modus, guidata da un 20enne stesse viaggiando in direzione Palermo-Messina sulla SP162 e stesse per immettersi nella strada parallela alla SP e che costeggia la Villa Falcone Borsellino. Per cause in corso di accertamento, si è scontrata con la Punto, guidata da un 32enne che viaggiava in direzione opposta. Violentissimo l’impatto.

La Punto ha finito la sua corsa ad oltre 40 metri da punto di scontro, impattando contro un palo della luce e coinvolgendo anche un’altra auto che era parcheggiata nei pressi della Villa.

Fortunatamente nessun ferito. Sul posto per i rilievi i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata Militello e una pattuglia della Guardia Costiera di S. Agata Militello a supporto per le attività di ordine pubblico e il Soccorso Stradale “S.O.S Strade” per la bonifica dei luoghi.