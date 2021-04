Parrocchie e saloni adibiti a punti vaccinali in occasione del Sabato Santo in Sicilia. Dopo l’accordo tra regione e conferenza episcopale siciliana, quest’oggi si è proceduto a somministrare circa 100 dosi di vaccino AstraZeneca in oltre 400 parrocchie.

Anche a Capo d’Orlando, nella Casa del Fanciullo, nei pressi della Chiesa Cristo Re, l’adesione è stata alta.