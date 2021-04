Messina: Il salone del comitato provinciale dell’Inps sarà intitolato ad Enzo Cocivera

Il salone del comitato provinciale dell’Inps di Messina sarà intitolato ad Enzo Cocivera, presidente del Comitato provinciale INPS Messina dal 22 marzo 2017 al 15 febbraio 2020, data della prematura scomparsa.

La cerimonia è in programma giovedì 8 aprile, alle ore 10.30. L’intitolazione è stata fortemente voluta dai componenti del comitato provinciale per ricordare una figura di grande spessore umano e sociale; Enzo è stato infatti attivo in tante battaglie sindacali con la Cgil, soprattutto a tutela dei lavoratori dell’agricoltura e dell’edilizia. In Inps, la sua presidenza ha contribuito a rilanciare il ruolo del Comitato provinciale, quale sede di dialogo istituzionale tra l’amministrazione previdenziale e le parti sociali.

Nel rispetto della normativa anti contagio Covid 19, l’evento avrà luogo su “Microsoft Teams”, con la partecipazione dei familiari di Enzo Cocivera. Tra le partecipazioni istituzionali, spiccano quelle di Guglielmo Loy, presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza Inps e di Maria Sandra Petrotta, direttore regionale Inps Sicilia. Per la Cgil, il sindacato in cui ha militato Enzo Cocivera, saranno presenti il segretario regionale Alfio Mannino e il segretario provinciale Giovanni Mastroeni. A conclusione della cerimonia, la vedova di Enzo scoprirà la targa di intitolazione posta all’esterno della sala.