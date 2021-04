Finanziaria, Messina: «Aiuti a società sportive e teatri, addio tassa per agenzie di viaggio»

Addio alla tassa governativa per le agenzie di viaggio, un capitolo di bilancio dedicato alle residenze artistiche, contributi per le sale cinematografiche e le imprese dello spettacolo e aiuti per le società sportive siciliane. Sono tra le principali misure contenute nella Legge di stabilità – proposte dall’assessore regionale al Turismo, sport e spettacolo Manlio Messina – per dare ossigeno ai settori colpiti dallo stop alle attività a causa della pandemia e approvate dall’Assemblea regionale siciliana.

Si tratta, più nel dettaglio, dei finanziamenti per il potenziamento delle attività sportive siciliane, dei contributi al Comitato italiano paralimpico (Cip) e di azioni a favore delle società sportive dell’Isola (professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche), regolarmente iscritte ai campionati nazionali di serie A e serie B, indetti dalle Federazioni sportive competenti per la stagione 2020-2021, che riceveranno contributi per la relativa attività, anche nei casi di sospensione del calendario o di anticipata conclusione del campionato a causa dell’emergenza Covid-19. La spesa, che nel 2020 ammontava a 8,15 milioni di euro, si attesta a 8,45 milioni di euro per il 2021, 7,45 milioni di euro per il 2022 e 7 milioni di euro per il 2023, introducendo la triennalità dei finanziamenti anche per il settore sportivo. Fra gli articoli proposti dal governo Musumeci, che hanno incassato il sì dell’Aula, anche la riduzione degli oneri fiscali a carico delle agenzie di viaggio a partire dal primo gennaio 2021.

E ancora varati contributi straordinari per 5 milioni di euro, a valere sulle risorse del Poc 2014-2020, per le imprese che gestiscono sale cinematografiche e quelle del settore dell’organizzazione, distribuzione, co-organizzazione e produzione degli spettacoli dal vivo. Previsto un capitolo di bilancio per le residenze artistiche pari a 50 mila euro per il triennio 2021-2023 per valorizzare e sviluppare gli spettacoli dal vivo attraverso specifici progetti.

«Siamo riusciti a consolidare – commenta l’assessore Manlio Messina – i capitoli di bilancio per quanto riguarda tutte e tre le deleghe turismo, sport e spettacolo, rispetto a quelli dell’anno scorso. Per lo sport, abbiamo incrementato le risorse per il 2021, dando i contributi in proporzione ai finanziamenti del 2019, aiutando, quindi, in questo modo le società sportive. Per i teatri, introdotti fondi per il triennio e per la musica siamo riusciti a mantenere costanti le risorse senza apportare tagli. E poi due norme importanti: quella della cancellazione della tassa governativa per le agenzie di viaggio tanto attesa e l’istituzionalizzazione, finalmente, di un capitolo di bilancio per le residenze artistiche che ci consentirà di accedere a finanziamenti del Mibact, quindi finanziamenti nazionali».