Finanziaria, Grasso: “Vigilerò affinché non si perda l’opportunità di rigenerazione amministrativa”

“Con la legge finanziaria alle spalle, approvata ieri sera dopo un lungo e duro lavoro, mi preme sottolineare un punto tra i tanti a cui ho contribuito: la norma sulla rigenerazione amministrativa, da me ideata, che ho presentato in Finanziaria, insieme al presidente Savona e coinvolgendo anche colleghi di altri gruppi politici. Già da assessore al ramo l’avevo pensata, inserendola in quel progetto di semplificazione amministrativa che stavo portando avanti. L’idea di assumere laureati che offrano un supporto tecnico alla Regione e soprattutto ai Comuni è fondamentale per non vanificare le risorse che la comunità europea destinerà in Sicilia, sia nei termini della nuova programmazione che per via del Recovery Fund. Mi fa piacere che sia stata apprezzata da tutti: Parlamento e Governo, riconoscendone la bontà. Adesso il Governo applichi le procedure semplificate come recepite dalla legge e senza indugio proceda. Vigilerò affinché non si disperda tale grande opportunità per il nostro territorio”. Così afferma la deputata di Forza Italia all’Ars, Bernardette Grasso.