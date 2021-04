Covid-19 – 1.222 nuovi positivi oggi in Sicilia, di cui 132 nel messinese. Aumentano i ricoverati

I nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati 1.222, secondo quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute.

I 1.222 nuovi positivi sono stati rilevati a fronte di 8.709 tamponi molecolari eseguiti. Sono risultati positivi, dunque, il 14% dei tamponi molecolari processati. Il tasso di positività si innalza, dopo aver toccato il 12% ieri.

Dopo il caos la Regione torna ad inserire i test rapidi processati, circa 13.000, ma ancora nessun nuovi positivo da questi test. Conteggiando anche questi ultimi il tasso di incidenza scende al 5.7%.

I deceduti del giorno sono 15, mentre cresce anche la pressione ospedaliera: le persone ricoverate sono 1.048 (ieri 1.039), delle quali 150 in terapia intensiva (ieri 143). Le persone guarite sono state 66 e dunque il numero degli attuali positivi torna a superare quota 20mila: sono esattamente 21.011.

Per quanto riguarda i dati relativi alle province, Palermo ancora in testa con 463, segue Catania con 162. Poi Messina al terzo posto con 132. In tripla cifra anche Trapani con 113, Caltanissetta con 109 e Agrigento con 103. Infine 80 a Ragusa, 33 a Enna e 27 a Siracusa.

In Italia:

In Italia sono 21.932 i positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sono invece 481 le vittime in un giorno (ieri 501).