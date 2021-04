Patti è “covid free”; negativi tutti i tamponi di alunni e personale della scuola elementare “Milici”

Tutti i cinquantacinque tamponi molecolari eseguiti due giorni fa sugli alunni delle classi 1A, 2B, 3A e 3B venuti in contatto con l’insegnante della scuola elementare “Milici”, risultata positiva, sono tutti negativi. Lo stesso vale per il personale docente e non docente.

Lo ha comunicato il sindaco Mauro Aquino, ricordando che, trattandosi di sospetta variante al Covid 19, alunni e personale docente e non docente dovranno comunque rimanere in isolamento fiduciario per quattordici giorni, che decorrono dall’ultimo contatto.

Nello stesso tempo il sindaco ha ribadito come il territorio di Patti sia oggi “covid free”, perchè l’unica persona risultata positiva al Covid 19, si è negativizzata da poco.