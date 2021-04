I riti della Settimana Santa e le dirette di Antenna del Mediterraneo

E’ entrata nel vivo la Settimana Santa che si è aperta domenica scorsa con la Domenica delle Palme. Oggi, Giovedì Santo, sono tre i momenti che caratterizzano questa giornata. Al mattino la messa crismale che Antenna del Mediterraneo ha trasmesso dalla basilica del Santuario della Madonna del Tindari; in questa celebrazione, che è stata presieduta dal vescovo di Patti monsignor Guglielmo Giombanco, tutti i sacerdoti hanno rinnovato le promesse della loro ordinazione. Successivamente è stato consacrato il sacro crisma, cioè l’olio benedetto che verrà portato in tutte le chiese della Diocesi di Patti da utilizzare per i sacramenti del Battesimo, Cresima e dell’unzione degli infermi. Verso sera c’è la messa vespertina che viene detta “in Coena Domini” e sarà celebrata in tutte le chiese con la lavanda dei piedi. Al termine delle celebrazioni e nel rispetto degli orari previsti dai vari provvedimenti del Governo e dunque entro le 22.00, potranno essere visitati i “Sepolcri”. Domani è il Venerdì Santo e dalle ore 17.00 c’è la celebrazione della Passione nella basilica cattedrale San Bartolomeo di Patti; in tutte le chiese verrà commemorata la passione e morte di Gesù Cristo, un evento straordinario ed importante per la chiesa cristiana che culmina nel giorno di Pasqua con la resurrezione. Sabato Santo 3 aprile Antenna del Mediterraneo, dalle ore 19.00, trasmetterà la veglia pasquale in diretta dalla Basilica Cattedrale San Bartolomeo di Patti. Infine, sempre in diretta dalla Basilica Cattedrale San Bartolomeo di Patti, dalle ore 10.30, il 4 aprile Antenna del Mediterraneo trasmetterà il solenne pontificale della Pasqua di Resurrezione.