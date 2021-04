Errore umano rovina 15 milioni di dosi del vaccino Johnson & Johnson: ritardi nelle consegne in Usa

Quindici milioni di dosi del vaccino anti-Covid prodotto da Johnson & Johnson e destinate alla distribuzione negli Stati Uniti sono state rovinate a causa di un errore umano in una fabbrica della di Baltimora, nel Maryland, che produce sia il vaccino della J&J che quello di AstraZeneca.

Secondo quanto riporta il quotidiano statunitense The New York Times, gli ingredienti necessari alla preparazione dei due vaccini sarebbero stati mescolati per errore.

Sbaglio che costringerà a rivedere il calendario di distribuzione negli Stati Uniti del vaccino “Janssen”, prodotto da Johnson & Johnson, che essendo monodose viene ritenuto in grado di velocizzare la campagna di vaccinazione.

Nessun problema, invece, per i lotti che si trovano atualmente in distribuzione. Tuttavia, le restanti forniture del medicinale avrebbero dovuto provenire dalla fabbrica di Baltimora, al momento non funzionante in attesa dell’esito delle indagini delle autorità sanitarie statunitensi.