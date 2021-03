Sicilia – La Regione non comunica i dati odierni del Covid-19 per motivi organizzativi

“La Regione Sicilia integrerà nella giornata di domani i dati non comunicati oggi per motivi organizzativi.”

Così si legge in piccolo nel bollettino odierno riguardante il Covid-19 in Italia. Il terremoto giudiziario che ha visto coinvolto l’Assessore alla Salute Ruggero Razza, dimessosi nel pomeriggio, non cenna a placarsi.

Motivi di riorganizzazione anche in seno al DASOE, Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, visti i domiciliari anche per la Dirigente Generale Maria Letizia Di Liberti. Dunque per oggi niente aggiornamento dei dati del Covid-19 nell’isola.

In Italia sono 16.017 i nuovi contagiati, a fronte però di 18.687 guariti. 529 purtroppo i decessi, un dato altissimo.