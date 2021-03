Covid – 799 nuovi casi in Sicilia, oltre quota mille i ricoverati. 24 le vittime

Sono 799 i casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, come documentato dal bollettino del ministero della salute di lunedì 29 marzo 2021, a fronte di 8.418 tamponi molecolari processati.

Sono circa centocinquanta in meno di ieri i nuovi positivi del giorno in Sicilia, ma con circa 1.200 tamponi processati in meno: il tasso di positività rimane stabile al 9.5%

Tenendo conto anche dei test antigenici per il calcolo del tasso di positività, si passa al 3,4%, ma la Sicilia continua a non conteggiare i test rapidi positivi.

Aumenta, di ben 36 unità, il numero dei ricoverati in ospedale, sono 1.009 adesso le persone positive al Covid che necessitano di cure ospedaliere, di cui 133 in terapia intensiva (4 in più di ieri, con 7 ingressi del giorno). Un trend, purtroppo, in crescita.

Oggi si contano altre 24 vittime, che portano il totale dei deceduti da inizio pandemia a 4.607. I guariti, invece, sono 358. Gli attuali positivi sono dunque 17.417 nell’isola.

La distribuzione dei nuovi casi nelle province vede ancora in testa il capoluogo di regione: nella provincia di Palermo si contano ben 389 nuovi casi. In tripla cifra anche Agrigento con 118, poi Catania 75 e Siracusa 58. Segue poi Messina con 51, 48 a Caltanissetta e 25 ad Enna. 20 infine a Trapani e 15 a Ragusa.

In Italia:

In calo, come ogni lunedì, il numero dei nuovi contagi nell’intera nazione: sono 12.916. I guariti nelle ultime 24 ore sono 19.725, mentre il numero delle vittime si innalza nuovamente: sono 417 i deceduti a causa della pandemia nella nostra nazione.