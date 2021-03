Basket – Torrenova vince… ed esonera coach Peppe Condello. Arriva Bartocci?

“Fidelia Torrenova comunica che coach Peppe Condello è stato sollevato dall’incarico di Capo Allenatore. La società, in tutte le sue vesti, lo ringrazia per tutto quanto fatto in questi mesi e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera.”

Con queste poche righe la Cestistica Torrenovese ha annunciato l’esonero di coach Peppe Condello. Una notizia che arriva nel momento in cui era meno attesa, e cioè meno di 24 ore dopo la convincente vittoria ottenuta sul campo di Fiorenzuola D’Arda, nella seconda giornata della seconda fase del torneo di Serie B.

I siciliani non avevano mai vinto in trasferta in questa stagione e non vincevano da quasi due mesi, con l’ultimo successo che era arrivato al PalaTorre lo scorso 31 gennaio, nella gara vinta dopo quattro tempi supplementari contro Bologna.

Non si conoscono le ragioni che hanno portato a questa drastica decisione la società torrenovese, ma secondo alcune indiscrezioni pare che la Fidelia abbia già un accordo per la sostituzione di coach Condello. Sulla panchina dei gialloblu, infatti dovrebbe subentrare il coach casertano Maurizio Bartocci. Classe 1959, proprio a Caserta era primo assistente nel ’90-’91, l’anno dello storico Scudetto. Poi l’esperienza ad e in A2 a Scafati, Jesi, San Severo, Napoli, Chieti, Latina e Barcellona Pozzo di Gotto.