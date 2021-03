Caronia, si allontana dopo un incidente. Rintracciato di Carabinieri

Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, sulla SS 113, in località Torre del Lauro, nel comune di Caronia.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti due mezzi, una Volkswagen Polo condotta da un 36enne acquedolcese e una Jeep Mitsubishi, alla cui guida c’era un 40enne, anch’egli di Acquedolci.

Entrambi i mezzi viaggiavano in direzione Palermo. Per cause in corso di accertamento i due mezzi sarebbero entrati in contatto e nell’urto la jeep si è ribaltata. Il conducente è rimasto ferito, seppure non gravemente. Il 36enne, che conduceva la Polo, invece, dopo l’incidente, si è allontanato dal luogo del sinistro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di S. Stefano di Camastra, per i rilievi, che hanno immediatamente rintracciato il conducente della Volkswagen e i sanitari del 118, che hanno soccorso il 40enne. L’uomo ha riportato traumi giudicati guaribili in 7 giorni.

Sulla dinamica dell’incidente e sulla posizione del 36enne sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.