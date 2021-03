Basket serie B, Fidelia Torrenova espugna il PalaMagni di Fiorenzuola d’Arda per 87-95

Prima vittoria esterna in campionato per la Fidelia Torrenova, che espugna il PalaMagni di Fiorenzuola d’Arda è batte i padroni di casa per 87-95. La squadra di coach Condello gioca una gara arrembante, conduce fin dalla palla a due e porta a casa meritatamente una vittoria pesantissima in chiave salvezza. Grazie a questo successo, infatti, la Cestistica aggancia in classifica la Bees superandola in virtù dello scontro diretto a favore.

Match perfetto per la Fidelia, che vince sfruttando una ritrovata al tiro (35/71, 50% dal campo) ed una super prova di squadra: 25 punti con 8/13 da 3 per Di Viccaro, doppia doppia da 18 punti e 13 rimbalzi per Gloria, 16 punti e 5 rimbalzi per Lasagni, 15 punti e 8 rimbalzi per Galipò, 14 punti e 9 rimbalzi per Bolletta.

Pall. Fiorenzuola – Fidelia Torrenova 87-95 (23-28, 44-48, 65-66).

Pall. Fiorenzuola: Livelli 23 (5/6, 3/7), Galli 22 (11/14, 0/2), Allodi 16 (8/10, 0/1), Timperi 11 (3/7, 0/2), Fowler 6 (0/1, 2/12), Ricci 4 (2/4), Brighi 3 (0/1, 0/6), Bracci 2 (1/2), Zucchi ne, Rigoni ne, Bussolo ne, Fellegara ne.

Coach: Galetti

Fidelia Torrenova: Di Viccaro 25 (8/13 da 3), Gloria 18 (9/17), Lasagni 16 (1/3, 4/12), Galipò 15 (5/7, 0/2), Bolletta 14 (4/7, 1/2), Perin 5 (1/1, 1/3), Ferrarotto 2 (1/1), Klanskis (0/1), Mazzullo (0/2), Saccone ne. Coach: Condello