Il cane King fiuta la sostanza stupefacente in casa, arrestato 27enne di San Pier Niceto

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato il 27enne S.F., già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri di San Pier Niceto, impegnati in servizi di controllo del territorio,hanno notato movimenti sospetti dell’uomo.

Dopo i servizi di osservazione, i militari hanno pianificato l’intervento con il supporto dei colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, procedendo a perquisizione personale e domiciliare dell’abitazione del giovane. Il fiuto del cane King ha confermato i sospetti dei militari dell’Arma ed ha consentito di rinvenire alcune buste sigillate sottovuoto, contenenti 185 grammi di marijuana e 115 grammi di hashish alcune della quali erano nascoste nel bauletto di un ciclomotore ed altre occultate all’interno dei mobili di varie stanze dell’abitazione. Inoltre i Carabinieri hanno rinvenuto all’interno della casa un bilancino di precisione e materiale utile per il confezionamento delle dosi di stupefacente.

Pertanto S.F. è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del magistrato di turno della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. La sostanza stupefacente, sottoposta a sequestro, è stata inviata al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche per le analisi di laboratorio.

Quest’oggi il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha convalidato l’arresto effettuato dai Carabinieri, applicando ad S.F. la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.