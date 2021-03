Covid-19 – 890 i casi del giorno, il tasso di positività schizza al 9,3%. Aumentano i ricoverati

Sono 890 i casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, come documentato dal bollettino del ministero della salute di sabato 27 marzo 2021, a fronte di 9.516 tamponi molecolari processati.

Solo due in meno di ieri i nuovi positivi del giorno in Sicilia, ma con quasi 1.600 tamponi in meno: i numeri di oggi fanno alzare di quasi un punto e mezzo il tasso di positività, che passa dal 8% al 9,3%.

Tenendo conto anche dei test antigenici per il calcolo del tasso di positività, si passa al 3,1%, ma la Sicilia continua a non conteggiare i test rapidi positivi.

Aumenta, di ben 20 unità, il numero dei ricoverati in ospedale, sono 940, adesso le persone positive al Covid che necessitano di cure ospedaliere, di cui 127 in terapia intensiva (6 in più di ieri, con 10 ingressi del giorno).

Oggi si contano altre 23 vittime, numero maggiore di una unità rispetto al dato di ieri, che porta il totale dei deceduti da inizio pandemia a 4.558. I guariti, invece, sono 858.

La distribuzione dei nuovi casi nelle province vede ancora in testa il capoluogo di regione: nella provincia di Palermo si contano ben 286 nuovi casi. In tripla cifra anche Catania e Ragusa, rispettivamente con 121 e 109 contagiati del giorno. Sfiora la tripla cifra Siracusa, con 98 casi, poi 83 a Messina, 78 a Caltanissetta, 70 ad Agrigento. Infine 25 ad Enna e 20 a Trapani.

In Italia:

Stabile il numero dei nuovi contagi nell’intera nazione, oggi sono 23.839. I guariti nelle ultime 24 ore sono 18.287, mentre il numero delle vittime cala lievemente: 380, oggi, i deceduti a causa della pandemia nella nostra nazione.