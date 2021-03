Tragedia sul lungomare di Nizza di Sicilia, il 27enne Gianluca Coledi si accascia e muore

Una tragedia improvvisa che ha stravolto la comunità di Nizza di Sicilia, nella zona ionica della provincia di Messina.

Gianluca Coledi, 27 anni ieri pomeriggio stava passeggiando sul lungomare quando si è accasciato al suolo, perdendo i sensi. I passanti, notando la scena, hanno chiamato immediatamente i soccorsi.

Giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma invano. Sul posto anche gli uomini della polizia locale e i carabinieri della stazione di Roccalumera e della Compagnia Sud di Messina.

Il magistrato di turno ha disposto l’esecuzione dell’esame autoptico per capire le cause che hanno portato all’improvviso decesso del giovane, che era appassionato di motocross ed era molto conosciuto in paese.