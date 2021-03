Sant’Agata M.llo – Domenica sul lungomare gazebo per distribuire 14mila mascherine chirurgiche

Sarà allestito domenica 28marzo presso il lungomare di Sant’Agata Militello, nella zona limitrofa alla villetta Padre Pio, un gazebo per la distribuzione gratuita di mascherine alla popolazione locale. Le mascherine chirurgiche, per un quantitativo complessivo di 14 mila pezzi, sono state donate dalla Protezione Civile, da consegnare in numero massimo di due a persona.

L’iniziativa, che si svolgerà nel rispetto del distanziamento e delle misure anti Covid, è stata promossa da un gruppo di giovani volontari, coordinati da Alessandro Magistro e Francesca Scaffidi, in sinergia con l’amministrazione comunale di Sant’Agata Militello, guidata dal sindaco Bruno Mancuso con l’assessorato alle politiche giovanili, coordinato dall’assessore Valeria Fazio, e sarà ripetuta anche nelle prossime domeniche fino ad esaurimento delle scorte.

“Siamo felici di sposare questa iniziativa, in un periodo particolarmente delicato, che ci permette allo stesso modo di intraprendere un percorso di collaborazione con il mondo dell’associazionismo giovanile – sottolinea l’assessore Valeria Fazio –. Il ringraziamento va al gruppo di giovani volontari ed al assessore Calogero Pedalà per la determinante collaborazione dal punto di vista tecnico e organizzativo”.