Mistretta – Inaugurato il distaccamento dei Vigili del Fuoco

Questa mattina, alla presenza del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Messina Giuseppe Biffarella si è svolta l’inaugurazione del nuovo Distaccamento dei Vigili del fuoco Volontari di Mistretta. Si tratta di operatori del soccorso formati, adeguatamente dagli istruttori professionali della caserma Bevacqua, per essere sempre pronti ad affrontare qualsiasi tipo di emergenza.

Alle ore 11 circa, il Comandante Biffarella ha così enunciato il suo discorso davanti a tutti i presenti alla cerimonia: “Inizia oggi ufficialmente, l’operatività del nuovo Distaccamento dei Volontari di Mistretta, che si integra nel più generale dispositivo di soccorso provinciale, quale esempio virtuoso di integrazione di tutte le strutture, di ruolo e volontarie, che compongono il sistema italiano di protezione civile.

Un percorso iniziato molti anni fa, per dotare di un soccorso tecnico urgente, immediato e professionale, la popolazione e i beni dei Nebrodi. Un percorso lungo e articolato, forse punteggiato da amarezze e delusioni per i giovani volontari qui presenti, ma necessario e indispensabile. E con una punta di orgoglio, per aver dato al nostro territorio, che ha perso nel tempo diverse strutture e istituzioni pubbliche, una speranza di rinascita.

Volontari dei Vigili del Fuoco si diventa oggi con una buona preparazione. Ma questo non basta. È necessario possedere un bagaglio mentale fondato sui valori della solidarietà e dell’impegno civile, sulla cultura dell’altruismo e della generosità, che non sono solo parole astratte: diventeranno concrete in tutte quelle occasioni e in tutti gli scenari nei quali le squadre dei Volontari di Mistretta parteciperanno attivamente per la sicurezza dei cittadini e la protezione dei loro beni attraverso gli interventi di soccorso tecnico urgente.

Nessuna azione di volontariato, tecnicamente ben preparata e con il giusto atteggiamento mentale può essere efficace e duratura nel tempo, se però contemporaneamente, non trova motivazioni profonde.

C’è una vocazione nei Vigili del Fuoco Volontari del Corpo Nazionale che ha radici antiche: etiche, umanitarie, sociali, e culturali. Non è soltanto la passione per il bene comune, ma è anche la volontà di conservare i propri valori e la propria identità, mettendosi a servizio di un’organizzazione strutturata nazionale, che cerca appunto di valorizzare questi contributi integrandoli in un dispositivo di soccorso moderno ed efficiente.

Questo nuovo Distaccamento di Mistretta sarà, da oggi, per tutti i cittadini del territorio, un luogo dove convivono, insieme alla professionalità ed efficienza, l’altruismo, la generosità, la solidarietà, cioè i mattoni fondamentali della nostra società.

Evviva i volontari di Mistretta, evviva i Vigili del Fuoco di Messina, evviva il Corpo Nazionale”.

Dopo il suggestivo discorso, tutti i presenti hanno concluso la cerimonia con un grande e sentito applauso.