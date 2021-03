Milazzo – Preoccupazione per il futuro degli animali nella struttura di Baronello

C’è tanta preoccupazione per il futuro dei cani e dei gatti in stallo nella struttura della ex scuola di Baronello, da parte dei volontari dell’Associazione “Amici degli Animali”, dopo che l’Amministrazione ha comunicato che la struttura deve essere liberata.

Ormai da tanti anni l’Associazione, con tanti sacrifici, è diventata un punto di riferimento per i cittadini che giornalmente segnalano cani e gatti abbandonati (e molte volte feriti) che puntualmente vengono curati e preparati per l’adozione.

L’Associazione continuerà ad operare dando tutto l’amore ai cani e gatti del territorio, fiduciosa di trovare al più presto una soluzione per il bene soprattutto di queste meravigliose creature.

Servizio di Francesco Anania