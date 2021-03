Capo d’Orlando – Investito da un furgone sulla Consolare Antica, ferito un 62enne

Stava attraversando la strada, un 62enne orlandino, quando è stato colpito da un furgone Renault Kangoo.

L’incidente si è verificato intorno alle 18:45 di oggi, 26 marzo, sulla Via Consolare Antica di Capo d’Orlando, nei pressi della Chiesa di Sant’Antonio.

Ferito il pedone, che ha riportato la frattura del femore, ed è stato trasportato all’ospedale di Sant’Agata Militello da un’ambulanza del 118.

Alla guida del furgone, che viaggiava in direzione Palermo, c’era un orlandino che, complice la scarsa illuminazione in quel tratto, non si sarebbe accorto dell’uomo che attraversava la strada.

Sul posto, per i rilievi, gli agenti della Polizia Municipale di Capo d’Orlando. Una pattuglia della Guardia di Finanza si è occupata di regolare il traffico.