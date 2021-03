“Amiamo Milazzo” chiede incontro con amministrazione per un sostegno ai commercianti

La tanto annunciata crisi economica causata dalla pandemia inizia a farsi sentire e sono sempre di più le saracinesche che vengono abbassate in attesa di un periodo migliore.

Anche a Milazzo c’è tanta preoccupazione da parte dei commercianti che aspettano impazienti un ritorno alla normalità.

L’Associazione Amiamo Milazzo, a nome di tutti i possessori di partita iva ha chiesto un incontro all’Amministrazione Comunale.

Una crisi, che per dir la verità, era già presente prima, e i commercianti hanno cercato sempre di arginarla, ma ora c’è un avversario in più da affrontare che non da certezze e l’aumento delle vendite on line è un macigno per tanti negozi.

Servizio di Francesco Anania