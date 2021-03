Il deputato Nino Germanà aderisce alla Lega, incontro con il leader Matteo Salvini

Cambio di casacca per il deputato nazionale Nino Germanà. L’onorevole originario di Brolo, lascia il gruppo misto e si unisce alla Lega di Matteo Salvini.

Ieri l’incontro con il leader del carroccio, che ha sancito la nuova alleanza. Nino Germanà era stato eletto nel 2018 con Forza Italia, prima di passare al gruppo Misto lo scorso anno. Adesso il passaggio alla Lega Nord o, come nuova denominazione da quando il partito ha deciso di espandere il suo consenso anche al di fuori della Pianura Padana, Lega – Salvini Premier.

“Assieme al nostro leader, Matteo Salvini, – dice Nino Minardo, segretario in Sicilia del carroccio – accolgo con grande soddisfazione l’adesione nella Lega di Nino Germanà. Conosco Nino da tempo e ho con lui condiviso in questi anni l’impegno politico in parlamento per il nostro territorio. E’ un’ulteriore dimostrazione dell’ampio consenso che il progetto politico della Lega Sicilia sta raccogliendo ed è un altro autorevole esponente che porta il suo bagaglio di esperienza, preparazione e competenza nel nostro partito.

Quando l’onorevole Germanà dice di condividere con me “il dinamismo e la voglia di spendersi per la propria terra” mi gratifica e gratifica tutto il lavoro che la squadra della Lega Sicilia ha svolto nell’ultimo periodo e continuerà a svolgere con ancora maggiore impegno e coraggio in futuro.”