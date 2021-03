Covid-19, La Sicilia sfiora i 900 nuovi contagi. Stabile il numero dei ricoverati

Sono 895 i nuovi contagiati dal Covid-19, in Sicilia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 10.893 tamponi molecolari processati. Si registrano 130 casi più del giorno precedente, ma eseguendo 937 tamponi in più. Dati che fanno salire il tasso di positività dal 7,7 all’ 8,2%.

Includendo i test antigenici il tasso scende al 3,6%, ma la Sicilia continua a non conteggiare i test rapidi positivi.

Restano complessivamente 931 le persone positive al Covid ricoverate, di cui 118 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri, con 8 ingressi del giorno).

Oggi si contano altre 20 vittime, dato in lieve diminuzione rispetto a ieri, ma che porta il totale dei morti da inizio pandemia a 4.513. I guariti, invece, sono 1.268.

La distribuzione dei nuovi casi nelle province vede ancora Palermo detenere il maggior numero di nuovi contagi, con 347 positivi oggi; seguono Catania con 176, Siracusa 84, Agrigento 80 e Messina 58, Enna 50 e Caltanissetta con 45 casi. Numeri più bassi a Ragusa e Trapani, rispettivamente con 28 e 27 nuovi contagi.

Continua, invece, a crescere il numero dei nuovi contagi nell’intera nazione, oggi sono 23.696, oltre 2400 in più rispetto a ieri. Incremento che viene in parte compensato dalle guarigioni, 21.673 nelle ultime 24 ore. Anche oggi il nostro Paese torna a contare 460 vittime per covid-19.