Covid-19 – 765 contagi oggi in Sicilia, di cui 78 nel messinese. 22 le vittime

765 nuovi contagiati dal Covid-19, in Sicilia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 9.956 tamponi molecolari processati. 14 casi in più rispetto a ieri, ma con 644 tamponi in più eseguiti: il tasso di positività continua a scendere, passando dall’8% al 7,7%.

Includendo i test antigenici il tasso scende al 3%, anche se la Sicilia continua nella sua scelta di non conteggiare i test rapidi positivi.

Quattro in meno, rispetto a ieri, i ricoverati in ospedale: sono 931 le persone positive al Covid che necessitano di cure ospedaliere, di cui 119 in terapia intensiva (2 in meno di ieri, con 8 ingressi del giorno).

Oggi si contano altre 22 vittime, dato in decisa crescita rispetto agli ultimi giorni. I guariti invece sono 845. Sono dunque 16.387 gli attuali positivi nell’Isola.

Per quanto riguarda la distribuzione nelle province è ancora Palermo a detenere la maglia nera per numero di nuovi casi, con ben 259. In tripla cifra anche Catania e Agrigento, rispettivamente con 116 e 107. Poi 78 contagiati a Messina, 71 a Caltanissetta, 65 a Siracusa, 29 ad Enna, 26 a Trapani e 14 a Ragusa.

In Italia:

In aumento il numero dei nuovi contagi nell’intera nazione, sono 21.267 (ieri erano stati 18.765). In calo, rispetto a ieri, le vittime del giorno: sono 460 i deceduti odierni in Italia a causa della pandemia. I guariti del giorno sono 20.132.