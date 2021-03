Capo d’Orlando – Il mercato settimanale domani torna al completo, revocata l’ordinanza sindacale

Il sindaco di Capo d’Orlando, Franco Ingrillì, ha revocato l’ordinanza con cui lo scorso 17 marzo aveva disposto la chiusura del mercato settimanale del giovedì per tre settimane (qui la notizia).

“Considerato che allo stato risulta possibile garantire che la prosecuzione del mercato settimanale si svolga nel rispetto delle prescrizioni contenute nel DCPM”, si legge nell’ordinanza, viene revocata l’ordinanza con la quale si limitava la partecipazione alle sole attività di vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Queste le regole, previste dall’ordinanza:

Per gli operatori:

I banchi dovranno essere installat iaduna distanza di almeno 1,5m l’uno dall’altro e 3,0m. per gli stalli dirimpettai;

Per ogni posteggio di vendita potranno essere presenti al massimo due operatori;

E’ obbligatoria la pulizia e igienizzazione delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;

E’ obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;

E’ obbligatoria la messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;

Dovrà essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro;

Nelle operazioni di carico e scarico dovrà essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori;

Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, è obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce, in alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;

In caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

per gli avventori:

L’accesso all’area del mercato è consentito individualmente, fatta eccezione per la comprovata necessità di accompagnamento, per i componenti dello stesso nucleo familiare e per i conviventi;

E’ obbligatorio avere a disposizione dispositivi di protezione individuale per l’accesso all’area mercatale;

E’ vietato l’accesso in caso di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C;

Sono assolutamente vietati assembramenti di persone;

In caso di eccessivo affollamento dell’area mercatale verranno chiusi temporaneamente gli accessi fino al deflusso degli avventori.