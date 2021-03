Tortorici – Sospetto caso di variante inglese per l’insegnante dell’Istituto Comprensivo, attivato il protocollo sanitario

Ancora preoccupazione a Tortorici. Dopo i 7 alunni della scuole media risultati positivi al tempone rapido, adesso il laboratorio del Policlinico di Messina ha segnalato come sospetta variante inglese il caso dell’insegnante dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Tortorici, risultata positiva al Sars-Cov-2 nei giorni scorsi.

Pertanto per motivi di sanità pubblica, l’ASP tratterà il caso che coinvolge gli alunni e il personale scolastico dell’Istituto Scolastico di Tortorici, con protocollo sanitario previsto nei casi di accertata variante inglese. Ricordiamo che il comune è stato in zona rossa per 10 giorni lo scorso febbraio, visto l’alto numero di contagiati.

In accordo con Autorità locali, gli alunni ed il personale verranno sottoposti ad un nuovo tampone molecolare il quattordicesimo giorno, dall’ultimo contatto con il caso positivo, e precisamente nei giorni 25 e 26 marzo 2021 presso la sede USCA di contrada San Giorgio di Castell’Umberto.

I test saranno effettuati secondo la seguente scansione temporale: