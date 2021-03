S. Agata Militello, studentessa caduta allo Sciascia-Fermi: sottoposta ad intervento chirurgico. Aveva lasciato una lettera di addio

E’ stata sottoposta ad un intervento chirurgico alla spalla nel pomeriggio di ieri la studentessa del Liceo Sciascia-Fermi che intorno alle 11 è caduta dalla finestra del bagno del plesso di c.da Muti.

La giovane, che nell’impatto ha riportato diversi traumi, oggi dovrebbe subire un secondo intervento chirurgico. Si attendono, dunque, aggiornamenti sul suo stato di salute. La sua vita non è, fortunatamente, in pericolo. Sempre nella giornata di ieri i genitori della 14enne l’hanno raggiunta telefonicamente, stante l’impossibilità di poter essere presenti all’interno dell’ospedale Papardo, dove è ricoverata, per la normativa anti-covid.

Intanto emergono importanti dettagli sulle ore precedenti quello che sembra delinearsi sempre più come un gesto volontario. La giovane avrebbe scritto una lettera di addio su un quaderno, nella quale avrebbe chiesto scusa ai genitori e agli amici per il gesto disperato. Non sarebbero, invece, chiari i motivi che l’avrebbero spinta a lasciarsi cadere dalla finestra del bagno.

Su quanto accaduto la Procura di Patti, guidata da Angelo Cavallo, ha aperto un fascicolo. Le indagini sono state affidate alla Polizia del Commissariato di S. Agata di Militello, che ieri è intervenuta sul posto, allertata dalla dirigente scolastica Larissa Bollaci e avrebbe requisito il quaderno della 14enne. Sarebbero già stati sentiti il personale docente e non docete della scuola, i genitori della ragazza e l’uomo che avrebbe visto la ragazzina mentre stava cadendo dalla finestra dell’Istituto. Al momento, nessuna ipotesi è esclusa.